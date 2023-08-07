51歲女星林珮君早期多演類戲劇及情色電影，外型美豔性感的她，曾為戲大膽全裸、露點，後轉戰八點檔表現亮眼，不過情路坎坷的她，曾替兩個男友生過小孩，還背負5千萬的債務，現她獨力撫養2個女兒，近日她罕見曬出女兒近照，高顏值讓人驚艷不已。

林珮君近日曬出女兒美照，穿著黑色Bra Top外搭外套，火辣身材和高顏值讓人超驚艷，她也寫下：「成人禮之王品大餐，小時候一匙一匙的餵，成長過程中的，一切盡在不言中，祝福你未來的人生，平安喜樂、隨遇而安、心想事成、順遂如意」。

網友紛紛留下生日祝福外，也大讚「女兒真漂亮，年輕版的妳」、「眼睛真美」、「小美女長大了」。林珮君過去在談話節目透露，未婚替兩個男朋友生過小孩，還幫第一個孩子的爸爸當公司的人頭董事長，結果對方捲款潛逃，害她背負5千萬的債務，雖然法院最後判她不需要代償，仍讓她留下很大陰影。

至於第二個孩子的爸花名在外，但她為了孩子忍耐，沒想到小三卻找上門，讓她決定斷開偷腥男友，選擇獨立撫養兩女長大。