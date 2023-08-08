民進黨總統參選人賴清德因2個兒子都在美國求學工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」，賴清德在7日晚間播出的電視節目「鄭知道了」專訪中指出，兒子在台灣出生長大，知道家在哪裡，到國外學成歸國回台貢獻，對台灣發展也是好的，目前二兒子已經回台上班，大兒子也說會回到台灣。

針對在野抨擊「民進黨執政青年上戰場」，賴清德直指，中國對國際社會進行很多類似宣傳，在野黨在此次選舉也與之呼應，但此主張經不起檢驗，主因是民進黨執政前兩岸就曾發生戰爭，如八二三炮戰、古寧頭戰役、一江山及大陳島戰役，意即中國要併吞台灣不是最近的事情，更不是民進黨執政後的事。

他指出，民進黨已有陳水扁、蔡英文兩任總統，合計執政相近15、16年，兩人都極力想要穩定兩岸的關係，往和平方向發展，只是中國大陸願不願意而已，民進黨的總統不是沒有對中國大陸釋出善意，「如果國民黨說民進黨當選，青年就會上戰場，我覺得這個是禁不起檢驗。」

節目主持人鄭弘儀問及，在野黨指賴清德大兒子賴廷與成大電機系畢業後，赴美國讀博士並久居，後在美國生下兒子，變成「美國人的阿公」，小兒子賴廷彥從美國柏克萊大學畢業後也在當地讀生化研究所，外界常說「民進黨執政青年上戰場，但是你的小孩在美國，所以他們說別人小孩死不了（指自私）」

對此，賴清德擔保他不會讓戰爭發生，自己會竭盡所能維持台海和平穩定，方法就是延續蔡英文總統的「四個堅持」，以及自己投書《華爾街日報》的「四大支柱」，這些方法能看見它的未來性和可行性。

賴清德進一步指出，談他的兩個小孩其實沒有必要，目前二兒子學成後已回來台灣上班，老大畢業後雖在當地工作，並結婚生子，若「工夫精熟」後也要回來台灣，這是他大兒子親口說的，自己尊重兩個兒子的意願。他說，兒子在台灣出生長大，知道自己的家在哪裡，到國外學成歸國回台貢獻，對台灣發展也是好的。

賴清德感性指出，他最主要的工作都在外面，感謝太太把兩個孩子教得很好，但自己也盡量陪小孩，比如小時候會幫他們洗澡、換尿布，以及一點簡單的家事，或是帶他們去動物園、陪看電影，重要場合、考試也會出席，只是他還是自認對孩子有許多虧欠。

至於未來太太是否會現身助選，賴清德說，「我是希望如果可以不用就不用」，除了不知道選舉會怎麼發展，且他必須顧慮太太意願，過去選舉太太都不想參與，無論是選國大代表、選立委都是如此，過去他擔任立委期間，太太在台灣電力公司服務，公司有婚喪喜慶都不會找他去，還告誡自己不能介入公司的事，是個非常低調的人。