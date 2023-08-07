俄烏戰爭爆發以來，雖然烏克蘭堅定的捍衛領土，但是兩國人口的巨大差距，使得烏克蘭特別強調保持有生力量的重要，如何使傷兵有效率的後送救治，是維持戰力的方法。現在烏克蘭引進大型無人機來運送受傷士兵，這是相當大膽的戰場實驗。

據《經濟學人》(Economist)的報導，烏克蘭使用的是一種載重達到 397 磅(180公斤)、飛行距離43英哩(70公里)的大型無人機，擔任後送無人機的角色，可惜該篇報導沒有附圖，我們並不知道是哪一種無人機，也不清楚烏克蘭使用幾次了，成功率多少。

據路透社報導，美國國防情報單位在今年4月份的估計，自2月24日戰爭爆發以來，烏克蘭傷兵人數達到11萬3500人，而俄羅斯的傷兵數更多，高達 18萬以上。

然而，這些是外國情報單位的推估，目前烏克蘭與俄羅斯都沒有己方士兵的傷亡數統計，因為會影響士氣。

烏克蘭有多數歐洲國家的支持，受傷的烏克蘭士兵從前線下來後，可以登上火車，送往遠離前線的烏克蘭西部，甚至到其他歐洲國家接受最好的治療。

做為比對，英國情報部門7月的資料稱，俄羅斯的戰場救護能力較差，醫護水準也比較有限，他們受傷致死的機率較高，俄羅斯陣亡士兵有大約一半是可以避免的。甚至，被俘的俄羅斯士兵也描述過受傷士兵無法及時救治、後送，而是被留下等死的情況。

報告指出，烏克蘭使用無人機運送傷兵，是烏克蘭持續學習、應用新技術的又一例證，其經驗最終可以使其他盟友軍隊也獲益。

據《經濟學人》報導，美國先是幫助烏克蘭戰地醫護標準，先建立一個「檢傷分類」，並且將記錄傷兵的受傷情況、治療情況及其後續如何的資料庫，這對烏克蘭及盟友的戰地醫學都是很有用的資料。美軍在阿富汗和伊拉克場場也做了類似的事情。

補充一下可能的救援無人機的可能面貌。2016年，美國陸軍醫學研究和後勤司令部 (USAMRMC)，成立遠程醫療和先進技術研究中心 (TATRC)，專門研究無人救護直升機的可能性。他們委託了一間新創公司「蜻蜓牌」(Dragonfly Pictures Inc)，製作出DP-14型無人救護直升機。

根據2019年在戰區(The Drive-The Warzone)的報導，DP-14有著一對前後雙旋翼，看起來像CH-47「契努克」( Chinook)運輸直升機的縮小版，全長4.1公尺、60公分，以簡易柴油引擎為動力，載重400磅(180公斤)，飛行速度128公里/小時，續航時間近 2.5 小時。其部分性能描述，與經濟學人的報導有些類似，比如載重與飛行距離。 以上說法僅是個人猜測，烏克蘭的傷兵無人機可能還有別種型式。