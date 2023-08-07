立委陳椒華7日舉行記者會指控鏡電視8大股東是人頭代持，連國巨集團董事長陳泰銘都向她坦承已賣股。調查局針對鏡電視前董事長陳建平告發鏡電視創辦人裴偉背信案，日前約談多名股東釐清金流，另北檢也針對通傳會（NCC）主委陳耀祥遭告發瀆職案持續蒐證，全案擴大偵辦。據了解，8大股東的陳泰銘、萬海集團陳致遠等人尚未約談，檢調將擇日約談他們說明。

去年1月19日，鏡電視拿到NCC近十年來的首張新聞台執照，外傳背後綠營黨政高層施壓NCC護航審照；加上董事長一再更換，引發各界質疑。

去年3月，鏡電視前董事長陳建平遭董事會以「干涉新聞」為由撤換，事後陳質疑鏡電視涉非常規交易，向台北地檢署告發裴偉涉嫌違反《公司法》、《商業會計法》、《刑法》詐欺及背信罪嫌。北檢指派檢肅黑金專組檢察官分「他字案」偵辦。

檢方去年8月首度傳喚陳建平說明告發內容後，日前將全案發交調查局台北市調查處蒐證，調查局日前已以證人身分約談鏡電視多名股東釐清金流，訊後請回，並將陸續約談陳泰銘、陳致遠等股東到案查證。

此外，時力立委陳椒華去年9月公布「吹哨者」錄音檔，直指裴偉向大股東表示，時任行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥盡快通過執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。事後蘇貞昌與總統府、鏡電視都否認。

對此，前民眾黨立委蔡壁如告發NCC主委陳耀祥瀆職罪，北檢另指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。