8月3日#河北 抗洪吃飯時，一名小戰士吃著吃著睡著了，致敬搶險救災一線最可愛的人！

近日大陸河北省因大雨爆發嚴重洪水災害，陸媒因未及時報遭到各界批評。大陸官方媒體改正後擴大報導水災救援，但部分報導的影片與圖片竟使用多年前的舊片與擺拍造假，被網民發現後引發更多的爭議。

香港《經濟日報》指出，河北省共青團上周在微博上貼出一張消防員打瞌睡的片段，並附上打氣文字「致敬搶險一綫最可愛的人」，展示在保定、涿州等前綫救災的艱苦，而片段據稱是來自該省省委轄下《河北日報》。

但是該微博發布不久，即有網民踢爆該片段早在2020年7月的另一報導中已出現過，該段影像是講述當時江蘇無錫暴雨後的救災情況。

在輿論批評下，河北省共青團隨後刪除片段，但無任何回應。《河北日報》則發聲明公開道歉，聲稱審核把關不嚴，造成不良影響，今後將引以為戒。

另一個有爭議性的畫面來自《央視》上周的影片，當中拍到消防直升機在民居上方拋下繩索，救援人員游繩而下救走受困居民。但影片清晰拍到，畫面中的所謂災區，街上積水只浸到私家車的輪胎的一半。當時車旁就站着2名看熱鬧的民眾，而水位也剛好到達他們的腳踝而已。在同一時間，涿州等已傳出部局水深超過4米。因此，網民質疑該影片根本是擺拍造假，根本沒有必要，拍攝地區甚至很可能不在災區。

報導說，有關大陸軍警救災使用畫面圖像造假並非個案，網上還傳出許多疑似擺拍的片段，包括有人先向馬路倒水，再在鏡頭前清理、有人在鏡頭前搬沙包，邊用水喉射水假裝雨勢猛烈等等。