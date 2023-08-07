37歲知名美國女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）是童星出身，3歲就開始演戲，11歲在電影《天生一對》飾演性格截然不同的雙胞胎，古靈精怪的表現深獲觀眾喜愛，陸續又演了《辣媽辣妹》、《辣妹過招》等喜劇電影，但事業如日中天時卻爆出吸毒、酗酒醜聞，讓她人氣一落千丈，近年她重新振作，不僅與圈外男友結婚，還生了一個寶寶，她大方曬出自己的產後身材，表示為自己感到驕傲。

琳賽蘿涵去年7月與交往3年圈外男友（Bader Shammas）結婚，近期她誕下兒子，她也公布寶寶名字與意義，兒子名叫「盧艾」（Luai），在阿拉伯語中意味著「守護者」（Protector）。近日她在社群平台曬出產後的身材照，只見她掛著淺淺微笑，腰身仍有些鼓起，但不掩她的溫柔氣質，琳賽蘿涵表示為這副身體感到驕傲，不管是懷孕時還是現在，目前正在恢復中，但她認為孕育新生命是世界上最大的快樂，她不只是普通母親，而是一位產後母親。呈現自然的身體狀態令許多人欣賞，貼文一出立刻引起122萬人按讚，不少母親也下底下分享各自心情。

琳賽蘿涵年少成名後曾一度迷失自我，時常與好友聚會，抽菸、喝酒樣樣來，甚至酒駕後被發現藏有毒品，因此事業被迫暫停，多次進入勒戒中心，直到近年她以健康的狀態重回螢光幕前，不少粉絲紛紛為她的轉變感到開心。

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