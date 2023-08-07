台中市台74線30.1K處7日晚間傳出4車追撞事故，其中1車當場被撞當到翻覆，共3人受傷，幸無大礙。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市台74線30.1K處7日晚間傳出4車追撞事故，當時謝姓駕駛開車欲變換車道，疑似不慎與田姓駕駛的車輛發生碰撞，而後波及莊姓與鄭姓駕駛兩台車輛，鄭姓駕駛車輛甚至被撞翻，造成3人受傷，幸無大礙；警方派員於現場協助指揮，並於7點28分排除事故，詳細肇事原因尚待進一步調查。

4車連環撞事故發生於7日晚間6點24分，當時謝姓駕駛開車行駛於台74線太平往霧峰方向外側車道，田姓駕駛則開車行駛中間車道，行至30.1K處謝姓駕駛欲向左變換至中間車道，兩車不慎發生碰撞，導致田姓駕駛的車輛失控後再撞上外側車道莊姓與鄭姓駕駛2台車輛，並造成鄭姓駕駛車輛翻覆。

據了解，事故造成田姓駕駛頭部擦傷、莊姓駕駛胸部挫傷、手腳擦傷與1位乘客臉部及手部擦傷，幸3人送醫並無大礙。

警方獲報後前往現場處理並協助排除事故，於晚間7點28分恢復通車。警方針對4車駕駛實施酒測，酒測值皆為0，無酒駕情事，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。