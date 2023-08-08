財政部今日召開記者會，強調蔡政府執政7年僅舉債4350億元，遠低於扁政府及馬政府。民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊在臉書指出，今年度中央政府總預算加上特別預算，將短絀6190億元，創下蔡政府執政新高，短少的預算多數只能靠舉債，炮轟總統蔡英文聲稱自己「沒有債留子孫」的說法不攻自破。

黃珊珊指出，財政部對過去一周人民對於民進黨政府無視財政紀律、瘋狂舉債，並將債務藏到不受預算法審核的特別預算提出解釋，並稱蔡政府2018年到2022年間還了5227億，國人平均負債也降至25.6萬元。

黃珊珊表示，財政部沒有提到的是，今年度的中央政府總預算除了創新高外，總預算加上特別預算，更將短絀6190億元，占GDP總額2.7％，雙雙創下蔡政府執政新高，而短少的預算資金只能透過舉債而來。

不過，民進黨政府面對在野黨的監督，不是積極面對問題，反而運用媒體工具四處放話，像是行政院長陳建仁大酸「政府沒有做假帳，柯文哲無知」、行政院副院長鄭文燦更謊稱民眾黨「引用錯誤資訊唱衰台灣」。

黃珊珊表示，民眾黨的監督一直以來都是有憑有據，相關的數據都是引用中央部會資料，「難道民進黨官員的意思是，政府自己的數據都是假消息嗎？」她呼籲，民進黨政府不要再避重就輕，大玩文字遊戲，應誠實地跟國人說明台灣的財務狀況，這才是遵守財政紀律，對台灣選民負責的執政黨。