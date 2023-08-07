民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，原想藉此撕掉總統參選人柯文哲的「仇女標籤」，卻設計空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞，引發物化女性爭議。而最近有一份最新的民調指出，對於柯P姐妹會活動找「空姐應援團」惹議，有70％的民眾認為「沒有不妥，是有心人刻意炒作」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》7日對於「柯P姐妹會活動找『空姐應援團』惹議，請問你認為有不妥嗎？」進行了網路民調，截至7日23時，已有2.5萬人進行投票，有14％的民眾認為「十分不妥，顯示柯P物化女性」、有70％的民眾認為「沒有不妥，是有心人刻意炒作」、有11％的民眾認為「有那麼嚴重嗎？很難判斷」、有4％的民眾認為「不知道有這件事」、有1％的民眾認為「我要留言說說」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「以後每一個政黨的活動會場開場，我們就來看大家一起集體開場念大悲咒，順便淨化一下會場也不錯」、「只能說這個社會已經病了，還不輕，大家都生活在台灣，為何為了選票可以這樣不分青紅皂白製造對立？什麼心態？」、「笑死人，塔綠班看到喜歡的手就直接伸過去了，真是尊重」、「空姐是個職業的代稱，總不能說空姐應援團裡面都是櫃姐吧」。