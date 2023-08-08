台灣港務公司為配合台中港未來發展及國家能源政策、因應未來風電等相關港埠產業發展，砸逾百億的「台中港填方區新建海堤工程」6日開工動土！國內最具規模的海事工程廠商—宏華營造董事長陳宗興表示，有信心如期完成台中港新建海堤工程。

陳宗興表示，這次工程設計是台灣世曦工程顧問公司，而宏華營造係以水利疏濬及海事營造為經營主軸。三十餘年來，從水道疏浚、圍堤施築到基樁打設、海堤興建以迄目前的抽砂造地與碼頭興建，一步一腳印漸次累積專業技術和寶貴經驗，邁向規模龐大的專案工程，因此這次的台中港工程，也一定會如期如實地按進度完成。

台灣港務公司董事長李賢義表示，台中港距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，是推動離岸風機重件施工碼頭的最佳基地，已成為台灣發展離岸風電的母港。台中港目前已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區零組件進出使用，並再新建#37、#38預組裝碼頭中。

另外，在台中港區已進駐永冠集團、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯、華城、金豐等6家國產化風電業者，對於風電產業立足台灣、放眼世界扎下根基。截至目前為止，台中港已協助完成海洋(128MW)、台電一期(109.2MW)、海能(376MW)等風場建置，尚有允能(640MW)、大彰化(900MW)、彰芳西島(600MW)等風場施工建置中。

台中港務分公司表示，本次投資新建的「台中港填方區新建海堤工程」，總經費高達104.6億元，海堤總長度約2,217m，完工後提供封閉之水域回填空間，可供浚挖土方收容並創造新生地，初期填築新生地面積達50公頃，將提供風電業者使用，讓台中港「國產化專區」發揮整體產業發展之綜效，中長期則可搭配國家能源政策發展，提供作為浮式風機、綠能(氫能)發展使用。