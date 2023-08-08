信評機構惠譽（Fitch）旗下研究機構BMI Research在報告指出，今年越南電動轎車銷售估計年增114.8％，達1.8萬輛。其中純電動車（BEV）銷售可望年增104.4％，至將近1.7萬輛，插電式油電車（PHEV）銷售可望年增9倍，至1,100輛。

BMI表示，在2023至2032年之間，預期越南電動轎車銷售年平均成長率達25.8％，年銷售量由去年的8,400輛攀升至6.5萬輛。

此外，BMI預估，2030年前越南的電動車普及率（電動轎車占整體客車銷售比重）將攀升至13.6％，較去年的2.9％大幅成長。

越南汽車製造商協會預測，2028年前電動車持有量將觸及100萬輛里程碑，2040年前上看350萬輛。

電動車僅占去年越南客車市場的一小部分。根據市調機構Statista數顯示，去年客車銷售約達28.5萬輛，電動車只占其中的幾千輛。

BMI表示，越南電動車製造商VinFast今年加緊生產，提升交車量，且大陸平價電動車供給增加，皆有助提振市場成長。VinFast為越南電動車市占龍頭，市占率超過50％，大陸品牌拿下其餘的電動車市場。

BMI表示，VinFast、五菱宏光、Skoda和現代在當地的電動車產量，將推動2023至2032年預測期間市場強勁成長。

報告指出，大陸品牌五菱宏光推出平價電動車，有助刺激買氣。五菱宏光Mini EV訂價2.39億越南盾（約10,065美元），相較之下，VinFast 4月推出的平價車款則要價2.3萬美元。

儘管越南電動車市場前景看俏，但BMI亦表示，越南收入低和缺乏購買誘因，為電動車市場的成長阻力。此外，充電基礎建設不足亦拖累市場擴張。