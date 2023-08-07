有「華語流行樂壇天后」別稱的歌手張惠妹近期正忙著在各地舉辦巡迴演唱會，近日更飛往北京開唱，吸引不少歌迷及藝人們到場朝聖。然而，在與台下互動環節時，張惠妹特地點名同為歌手的李榮浩與他互動，誰料身旁一對「地下明星情侶檔」卻忙躲鏡頭，過程全被拍下。

張惠妹自本月5日起在北京舉辦「ASMR」世界巡迴演唱會，吸引不少歌迷到場朝聖，也有多位明星到場支持，事後也有多則相關影片在社群上流傳。其中，在網友流出的影片裡，可見到張惠妹點名同為歌手的李榮浩起身與她互動、打招呼，並表示未來想與他合作。然而，他身旁卻有戴口罩、帽子的一男一女見此急忙低身躲避鏡頭，模樣有些可疑。

對此，就有眼尖的粉絲發現，原來那對男女是並未公開戀情的「地下明星情侶檔」的井柏然與劉雯，而相關影片曝光後，也引發討論聲浪，不少網友紛紛留言表示：「那兩人也太好笑了吧，這樣躲還更明顯」、「哈哈，真的是『偷偷藏不住』了，不過兩人也看起來太幸福了吧」、「真情侶就是甜。」

事實上，井柏然與劉雯自2019年起便頻傳緋聞，還曾被陸狗仔爆出一同現身與李榮浩、楊丞琳夫妻的聚餐，且兩人還「十指緊扣」並穿著同款穿搭，看似熱戀中的模樣在消息曝光後屢屢引發輿論聲浪，不過緋聞傳出後，兩人皆並未對此做出回應，但網上仍有不少人為這對「地下情侶」獻上祝福。