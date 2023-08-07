經歷上周國際評級機構惠譽調降美國信評帶來的震盪之後，美股3大指數7日早盤同步開高，收復部分失土。道瓊工業指數一度飆漲逾300點，那斯達克指數平盤附近震盪後，小幅下滑。

截至台北時間7日晚間11點05分，道瓊工業指數上漲319.05點（或0.91%），暫報35384.67點；那斯達克指數下跌11.50點（或0.08%），暫報13897.74點；標普500指數上漲21.41點（或0.48%），暫報4499.44點；費城半導體指數上漲26.01點（或0.7%），暫報3725.21點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌逾2%，谷歌母公司Alphabet上漲1.78%、微軟上漲0.46%、亞馬遜上漲0.37%與臉書母公司Meta 上漲0.32%。半導體類股普遍上漲，輝達漲逾1%，超微漲逾2%，聯電ADR漲0.07%，台積電ADR逆勢走跌，跌幅一度近0.9%。

本周將有更多美國企業公布財報，投資人關注財報內容與重要的通膨數據，市場觀望氣氛濃厚。美國聯準會（Fed）一位官員表示，需要進一步升息才能拉低通膨。

摩根士丹利策略師Mike Wilson指出，有跡象顯示，支撐美國今年經濟成長的高額財政支出料難以為繼，恐為美股敲響警鐘。