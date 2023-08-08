（父親節快樂，富士達保經建議爸爸三階段完善自身保險。圖／富士達保經提供） 父親節將至，許多爸爸坐為家庭經濟支柱，總是一肩扛下責任重擔，用超人般的身體撐住整個家。富士達保經溫馨提醒爸爸們，為家庭及事業努力的同時，也要多照顧自己的身體，別忽略自身的風險，透過專業的保險經紀人規劃一份完善的保障，才能防止意外來敲門時，對家庭生活造成的變故。爸爸們在人生不同的階段，承擔的責任有所不同，需要的保險內容也應該有所調整，富士達保經建議透過三階段循序漸進的方式，慢慢完善自己的保障，簡單有效。第一階段：基礎保障─家庭與事業的起步初期對於剛組建家庭的新手爸爸，孩子正處於年幼階段，在兼顧家務與工作的重責大任下，若不幸發生意外或生病，收入中斷都可能對家庭經濟產生重大影響。富士達保經建議，先建立基礎防護網，規劃「實支實付型醫療險」、「日額型醫療險」以及「意外傷害險」等三重保障，轉嫁因疾病或意外狀況所產生的醫療費用損失，以及因病住院而無法工作時的薪資補償。第二階段：強化保障─經濟與責任的重要支柱當醫療險及意外險的基礎保障都足夠後，建議加強個人「壽險保障」。在30至60歲之間，是爸爸們家庭責任最重大的時期，除了孩子的教育支出必不可少，還有購車、買房等貸款需要償還，也可能需要孝養父母親。在這個時期若因病或意外離世，事先規劃好的壽險保險金就是留給家人的愛，避免家庭生活因重大風險而改變。另外，繁忙的生活節奏與壓力最怕重病找上門，建議規劃重大傷病險保障，涵蓋三百多種疾病（包含需長期治療的癌症）的保障範圍，若不幸罹患疾病需要治療時，可透過一次性的理賠給付方式，在患病初期選擇更好的醫療方式。第三階段：愛的保障─退休與傳承的雙重規劃當人身健康的保障都完善後，建議爸爸們為自己的銀髮人生預先規劃。現代人的平均餘命逐年提高，退休後平均仍有至少15年的退休花費須預先準備。退休花費除了生活及娛樂外，也別忘了趁有餘力時盡早做好長照險或失能險的準備，在有需要啟動理賠時，可以透過固定給付的方式，支出看護及耗材等費用，減輕家庭經濟壓力。顧好退休生活，建議提早規劃資產傳承，運用保險做為資產傳承的工具能獲得許多好處，包含資產保全、財產按意願分配而不受特留分限制、預留稅源、稅負優惠等，即可避免家人因稅去財的窘境。父愛如山，每位爸爸都努力支撐著整個家庭，給予家人溫暖的避風港。富士達保經提醒爸爸們，善用保險減輕意外與疾病造成的衝擊，化解風險對家庭的威脅，保障自己與家人享受生活無後顧之憂。