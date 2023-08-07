行政院長陳建仁7日在高雄稱讚高雄市長陳其邁防災事前超前部署，「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被認為是暗諷這次災情最嚴重的南投縣長許淑華防災不力。對此，南投縣長許淑華也不客氣回嗆，「陳院長可能對我們偏鄉山形地貌並不太了解，歡迎陳院長常到仁愛鄉信義鄉，就會了解超過1000毫米大雨下在任何一個鄉鎮，都是不可承受之重！」許多網友更是力挺許淑華，紛紛炸鍋指出「『高雄有超前部屬』，高雄有下了1000毫米的雨量？」、「難道不知高雄市是平地，南投縣是山區嗎？」

「當一陣大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，我想任何一個鄉鎮都是承受不住的！」卡努颱風過境夾帶旺盛西南氣流帶來超大豪雨，重創南投山區，尤其仁愛鄉降下超過1000毫米雨量，接連4天奔走災區勘災、會勘、把握行政院到南投勘災機會向中央爭取協助的許淑華，掩不住委屈跟行政院長陳建仁喊話。

許淑華說，陳院長可能對我們偏鄉山形地貌並不太了解，仁愛鄉或信義鄉有些山林居民，平時道路通暢之時光下山就要耗費2小時，但如果碰到主要道路中斷加上斷訊，根本聯絡不到，作業就會相當困難，縣府雖在颱風前第一時間就安置撤離了245個民眾，隔天也立即跟中央提出直升機請求，就是希望除了希望讓物資順利送達災民手中，也能對需要醫療協助的民眾提供後送資源。

「希望陳院長有機會常到仁愛鄉信義鄉！」許淑華說，南投縣面積遼闊，山上只有幾條主要道路，像仁愛鄉道路就像蜘蛛網一樣，平時四通八達可以通往每個部落，「但只要一條主要聯外道路中斷，就會讓仁愛鄉成為孤島！」不只仁愛鄉，同屬山地鄉的信義鄉也是有很多民眾受到災情影響，所以希望中央可以體諒防災與救災的不易，並希望在這次災情補助跟核發補助速度上盡快進行。

雖然滿腹委屈，許淑華仍不忘感謝中央各單位，不管在道路搶通、醫療資源部分，大家都能齊心合作，尤其每次信義鄉跟仁愛鄉都是大雨重創的重災區，雖然公所廠商颱風前就提前進駐嚴陣以待，但這樣大的雨量降下來，很多工作並非如外界想像般容易，尤其在道路、電力、電信都中斷情況下，聯繫與處理都不如預期順利，甚至令失聯災民恐慌，所以期待中央協助讓電力跟道路盡快搶通，一起幫幫災民，讓他們可以盡速重建家園。

而許多網友紛紛在《中時新聞網》相關報導下方留言表示「加油南投縣長，縣民都會看到」、「政客就是趁機分化，無論在台灣的土地上都是中華民國的土地，還分縣市？一個行政最高首長可以想像，心中沒國家不能苦民所苦，這個國家早晚要玩蛋」、「這就是我這麼多年來最看不慣的事情。難道台灣就剩下敵對，仇恨和對幹嗎？所謂的台灣價值呢？只剩下怨念？」、「人類無法抗拒巨大天災，災難降臨政府理應全力救災，不是全力推責任」、「『高雄有超前部屬』，高雄有下了1000毫米的雨量？」、「難道不知高雄市是平地，南投縣是山區嗎？」。