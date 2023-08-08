身兼副總統的民進黨總統參選人賴清德，他在7日晚播出的電視節目「鄭知道了」專訪中指出，民進黨執政八年，在政績上有些建樹，一定有些不如民眾滿意的地方，但民進黨是勇於反省檢討改進的政黨，「蔡總統不是要選第三任，是我要選第一任」，雖然政黨沒有輪替，但政權會改變，他會傳承好的，並力求創新。

時事評論員鍾年晃在節目中問道，民進黨執政快八年，對於今年剛滿二十歲左右的選民，從懂事以來都是民進黨在執政，很容易形成執政黨等於民進黨的印象，加上在野黨最近喊出「政黨輪替」、「下架民進黨」口號，且從去年九合一選舉就在操作所謂的討厭民進黨，賴陣營如何說服選民，政黨不輪替也許台灣人可以過得更好？

賴清德指出，民進黨執政八年有一些建樹，當然也有很多民眾不滿意的地方，蔡英文總統曾在黨代表大會上說，民進黨是勇於反省檢討改進的政黨，他期待外界能夠看看每個政黨的方向，特別是目前台灣處於非常複雜的國際形勢，哪個政黨提出的方向更能幫助台灣克服困境。

賴清德提及，無論是兩岸、外交及國防，經過蔡總統的努力後，都調整到最適宜的方向，固然有很多人會有「當了八年換一個政黨做做看」的想法，但「蔡總統不是要選第三任，是我要選第一任」，雖然政黨沒有輪替，但政權會改變，他會傳承又創新，除了調整蔡英文總統自認任內不足的地方，做得好的會加強，希望能夠持續下去。