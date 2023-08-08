前高雄市新聞局長王淺秋7日接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，那有侯競辦在代表金溥聰來澄清自己的陳年往事或個人恩怨？太奇怪了，反而會害了侯友宜！

黃光芹7日在網路直播節目《萬事通事務所》表示，在地方選舉，也有支持柯的。要強壓小雞不能跟柯文哲靠近，要小雞怎麼爭取在地支持？例如林金結選區在土城，這樣不是給林金結難題？這真的是錯的。

王淺秋認為，這種往自己內部殺的做法，只會讓人更心寒。且這些小雞很有戰力，例如徐巧芯，要想想看這些人當年立下戰功，要不她把網軍揪出來，還有王鴻薇打論文案，羅智強為四大公投行腳。今天給他們穿小鞋，能不心寒嗎？應該是把大家箍在一起，爭取更多人認同喜歡，怎會用恐嚇的？

黃光芹直言，他們在選區，藍綠的票都要，柯的票也要，在五五波選區才能穩上。現在國民黨是氣這麼低迷，母雞又帶不起來，小雞不是穩死？王淺秋說，小雞現在只好乖乖閉嘴躲在籠子裡！

另外，王淺秋也認為，競辦一直幫個人發澄清稿，很奇怪！那有侯友宜競辦在代表金溥聰？總要公私分明，一個新聞操作老手用這種方法公器私用，來澄清自己的陳年往事或個人恩怨，當然不應該，太奇怪，反而會害了侯友宜！難道要告訴大家，侯友宜幫你背書？

黃光芹也認為不行，張顯耀、邱毅過去的事情，也不可以用侯競辦發言，太奇怪了，不行。