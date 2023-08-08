兩岸論述是總統大選必考題，民進黨總統參選人賴清德於7日播出的電視節目專訪再次重申「和平靠實力」，強調沒有主權的和平不算真和平；他也首度提及兩岸「定海神針」就是民主，強調從未想過要與中國為敵，兩岸應該成為彼此的朋友，台灣也樂見中國人享受民主自由的幸福。

賴清德主張他是務實台獨工作者，並以「花生土豆」比喻兩岸用語不同，對台獨認知也不同，台獨就是台灣不屬於中華人民共和國，他也打趣指出，台灣只有政治金童，沒有台獨金孫；對於在野抨擊「票投民進黨青年上戰場」，他認為此主張經不起檢驗，因民進黨執政前兩岸早發生過戰爭，蔡總統也極力穩定兩岸穩定。

對於如何維持台海和平，賴清德援引《孫子兵法》指出，「不戰而屈人之兵，才是善之善者也」，台灣和民主陣營都是遵循同一路徑，意即「和平靠實力」，當前世界各國都在增加國防預算，台灣也該提升國防力量，並與民主陣營站在一起發揮威懾力量。

針對在野黨認為「和平靠對話」，賴清德指出，要看對話的條件是什麼，假如是一中原則，等於放棄台灣主權，即便得到短暫和緩，也不是真的和平，因此他時常強調，沒有主權的和平不是真和平，就像香港、澳門一樣，如同租客未擁有土地所有權，當地主、屋主要收回時，就必須離開，沒辦法自己做主。

談及中國主張九二共識是兩岸的定海神針，賴清德則給出不同答案，他說，不管是在野黨或執政黨，台灣社會每一個人都肯認民主的意義，如果兩岸有定海神針，他認為民主就是答案，自己從未不想跟中國成為敵人，兩岸也應成為彼此的朋友，台灣也樂見中國人享受民主自由的幸福。