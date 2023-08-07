夏季氣溫不斷飆升，冷氣成為生活中最重要的家電之一，不過冷氣品牌眾多要如何做選擇，一名家電業者老闆娘分享，許多冷氣師傅心中的第一品牌是「三菱重工」，另外平價冷氣則可選擇號稱「南霸天」本土冷氣品牌冷氣，售出至今零負評。

熊令家電「不會安裝冷氣的冷氣板娘」在TikTok分享影片，以營業4年來的經驗及觀察給出建議，挑選冷氣首先要考量預算多寡，如果預算充足，可以選擇「三菱重工」，是許多冷氣師傅心目中的首選。

若是要選擇平價冷氣，可以考慮在業界有南霸天之稱的「華菱冷氣」，台南深耕31年的在地品牌，自己已賣出上千台，目前零客訴，因應台灣的的潮濕氣候，每台冷氣皆有防硫防鏽設計。

影片發布後引起網友熱議，「我以前就用三菱，還買很多台，不是很好體驗，後來換了日立覺的很好用了」、「堅持推薦國際牌，超好用，冷又安靜，重點超省電」、「三菱，大金，日立，沒了⋯⋯其他都不考慮」、「我弟做冷氣的也是幫家裡裝三菱的」、「最近剛換重工真的很冷」。