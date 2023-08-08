能源資料庫 EnAppSys表示，隨著法國核電廠陸續完成歲修，法國將在 2023 年上半年，取代瑞典成為歐洲最大的電力淨出口國；相對的，結束核電廠的德國，則增加了電力進口量。

EnAppSys的報告表示，法國1 ~ 6月的電力淨出口總量為17.6 太瓦時，提供英國8 太瓦時，提供義大利9太瓦時 。(1太瓦時等於10億千瓦時)

EnAppSys 營運長哈雷曼(Jean-Paul Harreman)表示：「法國電力出口量較前一年增加的原因，是他們的核電廠逐步正常運轉，可用比例增加。」

雖然法國核電的利用率仍然比正常值低了10~15%，但與去年相比，增加了 5~10 吉瓦，有助於扭轉法國能源平衡，再次成為電力出口國。 (1吉瓦等於100萬千瓦)

與此同時，去年下半年的電力出口國瑞典，雖然今年保持了穩定出口量，但因為法國的出口電力更多，因此把瑞典擠到第二位。瑞典的主要電力是水力發電。

瑞典向其他國家淨出口14.6 太瓦時，提名第3的是西班牙，淨出口 8.8太瓦時。

哈雷曼表示：「西班牙仍然從相對較低的天然氣發電，以及大規模可再生能源發電中獲利。西班牙太陽能發電裝機容量的大幅增加，推動了電力出口的增長。」

第4名是德國，但是與前3名相比差距很大，德國今年上半年的電力淨出口量僅為 0.6 太瓦時，而去年下半年為9.2太瓦時。

哈雷曼說，德國衰退如此巨量，主要原因就是去年德國核電廠全部關閉。

他說：「核電廠都關閉以後，意味著德國在可再生能源發電量低的時期，必須從其他國家獲取不足的電力。」

至於電力淨進口國的部分，2023 年前6個月，義大利是最大的電力淨進口國，從國外採購 25.9 太瓦時，其中 9.9 太瓦時來自瑞士，9.5 太瓦時來自法國。是的，義大利是個非核家園國家，他們在1990年關閉了最後一座核反應爐，從此自產電力年年不足，成為歐洲最主要的電力淨進口國。