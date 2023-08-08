王振復侃侃而談如何跟兒子相處。（三立提供）

一年一度父親節就要到來，正在拍攝三立8點台劇《天道》的王振復，戲外是個單親爸爸，他自認是個很明理的爸爸，兒子要送什麼父親節禮物他不在意，也不會故意暗示父親節要到囉，最希望的是兩個人能夠好好坐下來吃頓飯！

王振復透露，兒子剛從新加坡回來，父子已約好要開車往南部走走，走到哪、玩到哪，雖然現在拍戲很難搞定時間，幸好和兒子有共識，即使是一天來回都沒有問題，最重要是父子相處，「和兒子像朋友、兄弟一樣，沒有隔閡，這樣才是最好的父子關係」。

他說兒子非常貼心，幾年前知道他喜歡穿很大件的T恤，也知道他很喜歡某個帽子品牌，那年父親節當天他回家就覺得很奇怪，兒子一直盯著看他，王振復也照他回家的習慣模式先把鞋子放好，然後去洗手間洗個手，回客廳坐在沙發，一邊觀察兒子的奇怪舉動，最後是小孩憋不住才跟他說：「爹地你要不要去房間一下？」因為小孩子不懂怎麼去編故事騙他去房間，只好眼巴巴一直等他走進房間自己發現驚喜，卻一直等不到，最後只能自己開口。

後來王振復聽兒子指示，去到房間掀起被子，才發現驚喜，床上偷偷擺著他最愛的衣服、帽子，還附上卡片，內容寫著「爹地辛苦了，我會好好讀書，很愛你….」等感人的字句，讓王振復相當感動。

他劇中與陳珮騏是名符其實「相愛相殺」夫妻組合，雖然婚姻出現裂痕，但心裡都還是有對方，兩人面對問題更是嘴硬到不行，誰都不願先鬆口，就是因為愛面子，但網友卻一直期待他們恢復感情，笑兩人「太沒有用，學會逃避，不去面對現實！」

王振復認為以觀眾角度來講，觀眾當然是希望這段婚姻能夠轉回來，但是以現實來講，人生如戲戲如人生，每個人這種事情可能都會發生，不管這問題是來自於男的還是女的，他覺得愛情是兩人共同建造的，時間一定能夠證明一切，但是一定要付出於真心。要挽回感情的真心，彼此都一定要看到夫妻間相互的誠意跟熱誠，並笑說最好的招數就是兩個字「陪伴」，一定要經常在對方身邊，王建復也坦言目前自己對於感情不強求，現在就是把工作做好，至於感情的第二春，那就一切順起自然。