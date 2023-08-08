運彩足球「正確進球數」玩法簡單、好玩、賠率高，廣受大家喜愛，如果再加上「串關」，賠率連續相乘的結果，中獎獎金就很容易高達百倍、千倍甚至萬倍，小小的投注有機會抱回大大的獎金，今天就來分享一位購券者如何以100元買足球「正確進球數」串6關抱回228,614元獎金的實例。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

足球「正確進球數」玩法有6個選項，大家可以猜一場比賽法定比賽時間結束時(即90分鐘加傷停補時) 2隊進球的總數，總共有6個選項，分別為「0球」、「1球」、「2球」、「3球」、「4球」或「5球 (或以上)」，每個選項的賠率大約介於3～18倍之間，是運彩賠率相對高的玩法之一，通常「0球」及「5球 (或以上)」選項的賠率會較高(因為賽果出現的情況相對少)、「2球」及「3球」選項的賠率則相對較低(因為賽果出現的情況相對多)，當然如果比賽的2隊有特別的得分或防守能力，則另當別論。

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

6/10有位台中投注站的購券者，他買運彩時挑了6場足球賽事的「正確進球數」，並且買串6關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率3.60倍的神戶勝利船Vs. 大阪櫻花 正確進球數3球」、2.「賠率3.50倍的札幌岡薩多Vs. 鳥栖砂岩 正確進球數2球」、3.「賠率3.50倍的德格福斯Vs. 卡爾馬 正確進球數3球」、4.「賠率4.50倍的馬爾墨 Vs.韋納穆 正確進球數4球」、5.「賠率3.60倍的哈爾姆斯塔德 Vs.瓦爾貝里 正確進球數3球」以及6.「賠率3.20倍的光州 Vs. 大田韓亞市民 正確進球數2球」，比賽結果全數命中，6場賽事賠率連續相乘的結果高達2,286.144倍，讓他小小的投注100元開心中獎228,614元。

從他的投注內容可以看出2個眉角：1.專挑「正確進球數」較常出現的選項「2球」及「3球」。2.買「串關」讓賠率連續相乘把可能中獎的金額變大。提供大家投注參考。