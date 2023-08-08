世界知名的圓山音響展即將於 8 月 10 日至 13 日盛大登場，將掀起一場頂級音響的年度盛會這場被譽為聖殿級音響展覽將匯聚眾多世界頂級音響大廠，今年特別聚焦採用玻璃振膜的頂尖品牌，帶來卓越的音質體驗，吸引了發燒友和金耳朵們翹首以待。進入展場，觀眾將被帶入一個充滿無限可能的音響世界，沉浸在高傳真音樂帶來的無比愉悅之中。這場音響展也是科技與藝術的完美交融，引領著音響科技的未來。

在智慧型手機和電視面板高解析度時代，音響的重要性日益凸顯，成為影音結合的關鍵戰場， 而玻璃振膜正以環保材料「玻璃」為基石，打造最具代表性的高精密薄型玻璃振膜技術，為環境永續發展展現堅定承諾。

GAIT玻音先創驚艷亮相慕尼黑High End音響展，獲眾多知名國際音響大廠高度肯定與信賴！(圖/玻音先創提供)

喇叭振膜是音質的關鍵，在音響擔任關鍵零組件。融合百年玻璃技術和音響工藝精髓，玻璃振膜技術重新定義了音質的要求和標準。這項世界獨家專利技術巧妙結合軟式振膜及硬式振膜的優勢，在硬式振膜中保有阻尼適中，製造出當代最優秀的高強度防破裂之玻璃鎮膜，賦予音質全新的層次。引起國際音響知名品牌高度關注，迅速被各大國際廠導入多元化產品中，提升音響的品質要求和標準。

GAIT 玻音先創的玻璃振膜技術引人驚嘆，許多音樂愛好者都感到讚嘆，直呼「原來這首歌這麼好聽，我現在才知道。」這項全球獨家技術為音樂注入全新的生命，讓每一首歌曲都充滿豐富多元的層次。音樂製作人和歌手所希望呈現的真實感受透過玻璃振膜技術得以完美重現。近百年來，音響產業常受限於振膜材質的框架，然而 GAIT 玻音先創的玻璃振膜技術創新重寫了這種刻板印象。

玻璃振膜重新定義美好聲音。(圖/玻音先創提供)

在圓山音響展上，GAIT 玻音先創展示了全新亮相的主動式書架音響和被動式坐地音響 及多種高客製化玻璃振膜的設計，吸引了眾多觀眾的目光。這一創舉在高傳真音響領域開創了新的里程，首次巧妙結合軟式振膜及硬式振膜的優勢，在硬式振膜中保有阻尼適中，進一步賦予音質全新的層次。 GAIT 玻音先創的這項突破性技術為音樂愛好者提供更真實、更豐富的聲音享受。

GAIT 玻音先創致力於引領玻璃振膜科技，讓音樂愛好者能夠在音質的世界中尋找屬於自己的獨特體驗。他們相信音樂是生活中不可或缺的元素，而玻璃振膜技術的誕生將讓音樂愛好者對聲音的感知達到全新境界，帶來更多美好回憶與感動。GAIT 玻音先創將不斷努力推動音響科技進步，為音樂愛好者打造更完美的音質體驗。

【展覽資訊】

日期：2023 年 8 月 10 日至 8 月 13 日

地點：圓山大飯店 2 樓 226 & 230 音響展示廳