聰明資金「大型」其道。(圖/先探投資週刊提供)

AI股漲多修正，成交量居高不下，非AI族群維持輪動，第二季暨上半年財報陸續出爐，搭配七月營收與下半年展望，為股價承先啟後的重要數據。

人如果沒有了夢想，跟鹹魚有什麼分別？無厘頭的喜劇背後，卻藏著寓意深遠的含義。股市也是一樣，想像力就是「鈔」能力，就算擁有相同的獲利，然而不同處在產業，則股價與評價將會是天差地別的距離，重點在於對於未來世界的貢獻與發展，縱然當前數據尚未顯現，甚至仍處於虧損狀態，然而聰明錢總能領先找出未來的潛力新秀。

時機財與趨勢財的差異

再強勢的個股也會有修正的時候，ＡＩ股第一階段的狂飆過後，隨著近日指標股創意、廣達、緯創等，成交量能頻衝高而股價震盪更加劇烈，短線已進入修正整理階段，市場出現將其與貨櫃三雄當年大漲就線型上的簡單比較，用以預估大幅修正的可能性，雖說人性不會改變、歷史總是換張臉而不斷重演，不過時機與趨勢是不可相提並論的兩回事。

大漲的個股常常會有類似的股價表現，尤其是發生在與長天期均線乖離過大的狀況，屬於技術面的修正走勢。貨櫃航運股價在二○二一年七月見高點，然而獲利爆發最高點，則足足晚了一年落在二二年第三季，如今ＡＩ股開始出現震盪，今年下半年乃至明年業績持續有好表現，已經提前反應在股價上，未來觀察重點在於業績的延續性，這也是時機與趨勢最大的分歧點。

再從產業本質的角度來看，時機性是一時的、甚至可遇不可求，趨勢一旦成型則不會輕易被改變。當年貨櫃運輸大漲，但是其實改變的並不是運輸本質這件事，而是周遭的環境，而現今的ＡＩ趨勢，則有大機率成為改變未來的開端，從文字進入圖像，且還將有更多元化的應用，可以想像的未來，人工智慧勢必融入日常生活當中，就像是當年智慧型手機普及化的浪潮。

股價漲多過後最好的走勢，修正後進入量縮整理的籌碼沉澱，而後量能若再次放大，則有望重啟攻勢。目前正值第二季暨上半年財報密集公告期間，從經濟數據、營收等推估，暫時跟不上拔腿狂奔的股價，縮小夢想與現實之間的差距，就如同台積電法說會上表示，ＡＩ高速成長，但是無法彌補庫存調整的衝擊。但是在股價調整過後，真ＡＩ無雙可望再次表態。

目前ＡＩ產業還處在萌芽階段，晶片、設備主要是訓練用途，價格也十分昂貴，Nvidia是公版的最大優勝者，隨著各大企業不斷投入研發費用，初期資本支出會出現排擠現象，尤其是當前消費性需求仍屬於築底至復甦，未來各企業各自發展，將是ASIC夢想轉變為真實的時刻，上述都屬於企業對企業（Ｂ２Ｂ）階段，對於台灣廣大的供應鏈而言，將會是最美好的時刻，賈伯斯時代蘋果如日中天，各企業無不爭相搶進供應鏈。

創意法說會宣布下修全年營運目標，受到客戶消費性電子相關五奈米委託設計業績遞延至明年認列影響，預估今年營收將從原先預估的雙位數成長，下滑至個位數百分比，獲利也可能轉為微幅衰退，將中止連續三年成長，也影響如世芯ＫＹ、M31等ＩＰ股表現。ＡＩ股回檔並非壞事，適時修正可望有效緩解過熱疑慮。

ＡＩ股的下一個轉折機會

接下來ＡＩ股的觀察重心將回到王者Nvidia身上，預計八月二十三日公布財報與財測，市場預估財報優於預期且將再度調升財測，或許將會是ＡＩ概念股的另外一個轉折點。此外，除了美、日、中等世界強權國家，拉高ＡＩ產業至國家安全層級，也傳出中東方面加入搶奪產能的行列，或將是油國轉型的其中一個選項。

油國非常富有，過去多透過主權基金模式投資，有趣的是，日前傳出沙國足球俱樂部準備以總額十一億美元重金，支付法國明星球員姆巴佩轉隊費，及一年高達七．七五億美元的年薪，倘若油國實質跨入ＡＩ領域而非僅是透過投資，則將更強化目前已是需求遠高於供給的狀態，傳出沙烏地阿拉伯目標二○三○年前投入一三○億美元，鴻海集團與緯創集團與官方有所接觸。

市場處於高利率，通膨雖然逐漸趨緩，然而物價僵固性使然，價格已經回不去了，加上後疫情時代，尤其服務業缺工帶動工資上漲，緩解了升息可能帶來對於失業率的衝擊，企業對消費者端（Ｂ２Ｃ）目前仍處於相對低檔，其中最受矚目的是手機市場，不過換個角度來看，中低階產品是主要衝擊項目，畢竟中國經濟不佳，其他新興國家暫時不易無縫接軌，因此，觀察復甦重點可放在中高階產品的銷售狀況。

暫時沒有搭上ＡＩ列車的聯發科，雖然第二季ＥＰＳ為近十季低點，不過法說會上也預期第三季三大需求將回溫，營收可望季增四～十一％，其中手機需求不會更為惡化，ASIC業務也與雲端客戶合作，帶動股價反彈。Ｂ２Ｂ相關企業受惠ＡＩ，不少個股漲幅在倍數以上，Ｂ２Ｃ企業則受總體經濟影響，目前仍處相對低檔，不論短線操作與長期投資，關鍵在於投資屬性與掌握節奏。

加權指數於七月三十一日再創今年新高，當天呈現長黑Ｋ棒，近日隨ＡＩ股拉回已跌破萬七大關，須觀察季線支撐力道，而櫃檯指數在七月初雖創下今年高點，不過拉長來看，近兩個月呈現的高檔整理格局，已經遭到長黑Ｋ棒破壞，櫃檯指數權值股電子與生技約各占一半，資金若集中則較為不利，也使加權指數相對強於櫃檯指數。

題材當道，看到黑影就開槍

近期出現不少個股在漲停板隔天，隨即出現大幅度的下跌甚至打入跌停板，顯示短線資金相當積極，當沖與隔日沖增加雖然為籌碼帶來不穩定性，操作上難度相對高，建議控制情緒且量力而為，運用適合自己的操作模式就好，跟著市場某部分的資金起舞，有參與感但是獲利的機會可能不高，然而這樣的現象也代表著目前盤面上相當熱絡，資金也相當氾濫。

ＡＩ狂潮暫歇，但是市場ＦＯＭＯ（錯失恐懼症）情緒卻反而更為高漲，南韓研究團隊七月底刊載論文，宣稱成功合成出室溫、常壓下運作的超導體，是以改良過鉛-磷灰石（LK-99）結構，為臨界溫度大於等於四○○Ｋ（攝氏一二七度）的室溫常壓超導體。美國勞倫斯伯克利國家實驗室也發表論文，稱在美國能源部的超級電腦進行模擬計算下，認為LK-99結構理論上確實存在超導性，引爆超導體題材。

實驗室的理論上可行，到真正的商轉之間，有著極大的距離，甚至可能無法量產，然而股價大漲反應，看到黑影就開槍。美國超導（AMSC.US）在短短五個交易日漲幅超過一倍，由於LK-99為銅摻雜的鉛磷灰石，概念無限延伸泰銘、第一銅、太空梭、華榮、金益鼎等。

近日資金從ＡＩ概念股流出，原物料個股在低檔蟄伏已久，擁有低基期趨勢，鋼鐵、非鐵金屬、塑化、電線電纜、碳權等都有資金點火，題材能帶動短線股價激情，然而沒有紮實的營運實績作為支撐，飆股很容易出現怎麼上去就怎麼下來，操作上務必要謹慎，不要被情緒牽著走，當資金瘋狂，對股市並不是好事。

第二季暨上半年財報將於八月十五日前全數公告，雖然盤面上投機氛圍相當濃厚，不過長期投資仍應以穩健為原則。聯詠（3034）第二季ＥＰＳ十一．二九元、上半年十九．一元，優於市場預期。台達電（2308）第二季ＥＰＳ三．一四元為歷年同期次高、上半年五．八元為同期新高，台星科第二季一．九元、上半年三．二二元，績優股逢拉回仍值得留意。

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