老牌創投華陽創投進軍線上海外募資平台，是推動數位轉型抑或精心盤算？「新創101」營運兩年，發揮中介人角色，讓有潛力的新創團隊更有機會被看見。

國內首個海外募資平台「新創101」僅上線近一年，就協助擁有Feebee飛比價格、精準購物廣告及聯播網的「第一網站」，順利募資近億元新台幣。

不禁讓外界好奇，這個平台背後有何資源，憑什麼辦到？

揭開神祕面紗，其主要投資人華陽創投來頭不小，累積近30年投資經歷，為台灣少數專注早期科技創新、商業模式創新的老牌創投。其投資超過250家新創，超過80家已成功上市櫃或併購，目前管理16個基金、逾1.3億美元（近新台幣400億元）資產。

在華陽創投董事長王韋中的觀察，許多台灣新創難以募資成功，影響整個生態圈的發展，所以透過華陽過去投資經驗輸出，結合新創101的顧問諮詢，希望可順利協助新創募資，同時也替投資人找出適合的投資機會。

「我們是站在投資人的角度，去替新創做健檢，並找出亮點，加以凸顯、媒合。」在新創圈資歷豐富的新創101投資（STARTUP101）營運合伙人暨執行長呂緗柔，從前負責的就是募資，談及過往經驗，一度還感慨到哽咽，平復心情後，她緩緩地訴說為何自己有股執念、一定要把新創101做起來。

新創101是國內首個網路開放平台，提供投資者和募資者透明資訊。（圖/遠見提供）

營運兩年，呂緗柔與團隊已媒合超過80家新創和投資人的交流，投資金額超過20億，近期並協助第一網站與資本市場對接，完成A輪近億元募資。

打破傳統靠人脈牽線主流

只是，老牌創投做線上海外募資平台，是轉型還是另有盤算？

現行新創加速器大多是藉由篩選機制進行線下資金媒合，無法最大化投資者和新創的群體，但新創101提供新創與投資人皆可自由查閱資料，也可主動聯繫以獲得更多的媒合成功機會。

「過去，只要一個環節沒準備好，是沒有重來機會的。」呂緗柔點出傳統創投，在面對如雪片般飛來的自薦函及計畫書時，在快速篩選過程中，常因為不懂凸顯優勢或沒準備好，就淪為遺珠。

針對此痛點，新創101以「創業募資」為主要訴求，專注於早期孵化，鎖定尚未接受過法人投資、B輪募資前的團隊為主，除開設創業募資課程，也舉辦線下媒合會，協助新創團隊沙盤演練，提高順利募資機率。

由於其為開放、線上平台，除讓投資者以更輕鬆簡便的方式搜尋投資標的，也可讓創業團隊自我推薦，迄今其生態圈漸有成效，已有超過700位投資人、1500個新創團隊活躍於平台，超過20個團隊接受輔導。

溽暑午後行程滿檔，仍精神奕奕的呂緗柔，去年才升格為新手媽媽，但她打趣地說，新創101才算是她的第一個事業baby。

新創101等於是華陽創投自行運作的創業題目，找來呂緗柔肩負開疆闢土的重任，她將歐美赫赫有名OurCrowd及FundersClub平台作為範本，立志催生台灣最大的線上募資媒合平台，她過去就是「圈內人」，自然對需求和痛點有切身感受。

資誠和台經院合作的「2022台灣新創生態圈大調查」提到，約82％新創公司有拓展海外的規劃，高達73％投資者為國內個人投資，雖讓人不意外，但竟有98％投資者從人脈找尋新創。換句話說，創業者初始要獲得資金挹注，光有好點子和可實現的商模還不夠，重點是要找到「門路」或貴人引薦，才有機會爭取青睞。

呂緗柔和其團隊扮演的角色便是「中介人」，其課題在於，如何快狠準、達到投資人、籌資公司及平台的三贏？

新創101對不同營運階段的新創企業，分別提供一對一的幫助，包括新創加速及CVC（企業創投）投資顧問服務；也以投資人角度，針對其募資準備，協助財務及營運策略的安排與擬定，進而提升勝率。

只是，呂緗柔剛開始也苦惱無法一步到位，她表示，由於台灣對加速器的普遍認知不同，注重在前端的話，常遇到許多創業者認為沒準備好，最後她把角色定位在「最後一哩的助跑教練」，直接當星探，替投資者找有潛力案源，也替募資者量身訂作最後的衝刺戰略。

在新冠疫情加速數位化轉型，缺工情況未解、政策鼓勵下，因此催化傳統製造業紛紛啟動轉型，也為新創企業帶來機會。

「有些上市櫃公司很低調，也委託我們找案子。」呂緗柔透露，不少上市櫃公司面臨二代傳承、轉型課題，希望尋找與自身有關聯的創業題目來獲得養分或試水溫，但不希望大張旗鼓；另一方面，新創小白也怕面對上市櫃公司不懂談判權益受損，新創101就能發揮中介人功能，她已摩拳擦掌地串接更多國際創投伙伴，牽線有潛力的新創增加能見度。

以投資者角度精準媒合

來看看實際成功募資的三個案例，他們當中有從天使投資人成功爭取到法人投資的，也有才剛成立月餘的新創幼幼班，對平台的想法又如何？

首先，是成立八年的博世科智能，其獨特解決方案可大幅縮短安裝時間，還可為工廠擴建多元的無線數據監控指標，遠東化纖廠導入後，節省一年數百萬元電費，以及200公噸以上的間接碳排。

其聯合創辦人陳文峰說，先前就像小樹苗，很幸運找到天使投資人灌溉漸漸茁壯，但在加入新創101半年來，發現原來公司有機會看到更寬闊的視野，他也給創業者建議，不要在簡報時只是強調獲利數字，而是要扣緊核心價值，目前已募到A輪。

第二家則是和典系統科技，成立九年餘，理論上不算新創，創辦人林書磊卻有長達五年是「校長兼撞鐘」，其專注提供智慧建築的整合管理方案，包括老舊大樓或新大樓升級及興建，由於近年市場需求大幅擴增，訂單應接不暇。在團隊編制、營運規模皆擴大情況下，於是積極向外尋求資金支持。

「新創101在我最需要幫忙的時刻出現了！」林書磊坦言，起初沒經驗，像無頭蒼蠅，光是簡報環節還不得要領，新創101一路陪跑、協助他凸顯公司亮點及未來價值，「往往創業者重視的認知和投資者不同，他們提點我關鍵，否則公司可能還要碰撞至少兩到三年。」

最後則是醫材公司安德斯醫學，今年6月底才正式成立，團隊成員甚至連名片都還沒印好，可說是「新創幼幼班」，但其創業背景是學術團隊技轉，已有專利及應用場景，在呂緗柔眼中是塊璞玉。

安德斯醫學行銷長洪如郁過去也待過醫材新創領域，她直白點出，過去不少投資機構對實地考察耗時費力相當頭疼，新創101代替投資機構做前期評估、篩選並出具調查報告，有助於加速媒合效率，核心成員相當期待接下來一連串合作的火花。

安德斯共同創辦人陳廷軒補充，過去也參加過幾個加速器課程及活動，新創101萃取華陽創投的經驗及資源加以提煉，幾次下來接觸不少潛在投資者，讓公司團隊更有信心往前邁進。

本文作者：廖君雅

(本文摘自《遠見雜誌8月號446期》)