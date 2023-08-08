台股上週受到美債降評事件、AI概念股血洗震盪影響，台股全周下跌449.25點，收16843.68點為7月11日以來新低。近幾月台灣刮起AI炫風，繼NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳來台後，全球晶片大廠AMD（超微）執行長蘇姿丰也抵台。因看好AI仍在早期發展階段，至少還有十年的迅速發展期，蘇姿丰認為，光是三到五年內整體潛在市場規模就高達一千五百億美元（約新台幣4.6兆元），這番談話掀起AI概念股的熱潮持續發燒，許多個股波段漲幅動輒2~3倍，至於本周AI概念股自週一起出現逢高後的明顯回檔，衝擊甚大，讓人不知該追還是要賣？

投資專家建議，與其自己花時間研究哪一檔是AI飆股，不知何時獲利了解，或是一昧的追高殺低，不妨利用科技ETF直接追蹤指數，輕鬆就能掌握一籃子經過嚴格篩選的好股票，畢竟花十多萬元單買一張個股，必須承擔的成本及風險頗高。

看好台灣科技產業並希望每個月固定領配息的人，便適合利用百分百聚焦電子股的00929來長期投資，它是台灣首檔月配息股票型ETF，追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，透過5項基本面篩選標準，挑出能配息又能填息的股票。

根據復華投信資料顯示，攤開00929的40檔成分股來看，包括全球半導體封測龍頭的日月光控股（3711）、IC測試大廠京元電子（2449）及AI話題不斷的和碩（4938）備受矚目。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。

資料來源／復華官網 個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。

聚焦AI概念股 下半年可望搭上漲潮

日月光投控攻AI商機，旗下日月光半導體推出全新大型高效能封裝技術，整合晶片與高頻記憶體元件，完善AI半導體供應鏈。此舉讓日月光投控在6月營收財報中出現回溫，營收 467.22 億元，月增1.04%；也因為封測需求首季落底，第二季在急單加持下，合併營收為 1362.75 億元，季增 4.11%。

同時為NVIDIA與AMD合作夥伴的京元電是國內IC測試大廠，第一季表現因供應鏈調整庫存影響，營運表現並不佳；第二季隨著NVIDIA與AMD的兩大GPU產品測試需求，市場預估，京元電下半年產能利用率有機會回到旺季時的水準。

至於和碩與蘇姿丰會面引發外界高度關注外，近期也因為車用業務擴大獲得市場青睞。和碩目前供應電動車相關產品含ECU、車載電腦、充電樁組裝、充電槍機構件等，且主要客戶為電動車龍頭特斯拉，受惠於上半年電動車出貨量達約88.9萬輛，年增57%，和碩也跟著漲聲響起，除盤面飛揚外，市場也看好和碩帶來新成長動能。

100%科技潛力股 00929握成長動能

隨著AI科技應用話題延燒至台，各大廠競相投入軟硬體的產業，台灣作為AI相關供應鏈的重點生產地，下半年進入科技業旺季，專家預期將為台股科技電子股挹注新的成長動能。以00929來說，成分股囊括AI應用、電動車、儲能等具成長潛力產業題材，可望搭上這波浪潮外；六月換股後，成分股中不乏許多低基期亮眼股，有機會看漲的AI概念股外，還有工業電腦族群的廣積、樺漢，在未來工業自動化、智慧零售、網通等需求帶動下，前景也相對樂觀。

總體來看，00929追蹤指數經歷上半年大漲38%後，六月進行換股潮剔除「沖天炮、估值過高」兩類股票，轉往具有「潛力的個股」，存股族及市場都樂看下半年00929的成長表現。

復華台灣科技優息（00929）經理人許忠成表示，AI概念股是中長期趨勢，AI受重視之程度可以從近期美國科技巨頭法說會中頻頻提到AI相關詞彙得知，而微軟、Google財報都優於預期，基本面上更是幫AI相關題材打上強心針，因此七月底、八月初台股AI相關概念股的回檔可以視為健康的回跌，但考量AI概念股的波動性及風險，投資人在投資科技類股時理應分散投資標的，像00929成分股有40檔，一定程度已分散投資風險，且包含各種科技主題，如AI、電動車、5G通訊、雲端運算等，除了每月領取股息外，也幫助投資人掌握未來絕大多數的科技應用。

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