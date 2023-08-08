7月28日，由《亞洲銀行家》主辦的“2023中國未來金融峰會”於北京隆重舉行。當晚，亞洲銀行家正式公佈2023年度中國獎項計畫獲獎名單。

《亞洲銀行家》中國獎項計畫目的是為表彰金融機構在國家層面對中國金融服務行業做出的傑出貢獻，該評比是亞太地區針對金融服務行業最具聲望、專業性最強、覆蓋範圍最廣的評比，被業內稱為亞太地區金融界的“奧斯卡”。

繼2022年度榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳數位化貿易金融平臺”大獎之後，天逸金融服務集團（以下簡稱“天逸集團”）再次獨攬2023年度《亞洲銀行家》“中國最佳商業生態平臺”大獎，董事長特別助理張仰梅代表集團領獎。天逸集團為唯一連續兩年獨攬《亞洲銀行家》大獎的全球供應鏈金融科技集團。

亮點一：擁有全球僅有的13項供應鏈金融風控專利，為客戶提供優質供應鏈金融科技服務。

亮點二：為解決中國中小微企業出口難、融資難問題，推出特色小鎮計畫，並持續為各級政府打造中小企業投融資服務平臺。

亮點三：回應國家數字經濟戰略，為央國企、知名企業、產業集群打造以融逸金鏈為核心，以人工智慧、區塊鏈、大數據為技術支撐的平臺集群。

亮點四：推出中資企業境外投融資服務平臺與“世貸易融”系列產品，解決中資企業“出海”開戶難、收付款難與融資難問題。

亮點五：在中國“雙碳”戰略與全球“碳關稅”大背景下，天逸集團平臺集群提供碳資源全產業鏈服務。

《亞洲銀行家》2023年度獲獎名單（部分）。(圖/轉載自新浪財經網)

天逸集團作為中國供應鏈金融行業的知名企業，此次再次獨攬《亞洲銀行家》大獎，是對天逸二十餘年積極推動供應鏈金融行業發展，構築全球健康、公平貿易商業生態的肯定與認可。

未來，天逸集團在“中國最佳商業生態平臺”基礎上，將持續立足中國，輻射亞太，服務全球，實現“全球商業生態平臺”戰略構想。

轉載自:新浪財經網