金融風暴時期，台積電面臨劇烈震盪，時任執行長蔡力行決定裁員縮減成本，要求公司淘汰5%的人力，但是創辦人張忠謀無法認同這樣的做法，決定拿回公司決策的主導權，最終張忠謀的堅持有好結果，2010年台積電拿到蘋果大訂單，需要大量產能，當初堅持增加的資本支出，反而成為最好的投資。

紐約時報提到，2009年4月，被解僱的台積電員工在張忠謀大直的住家外抗議，天黑後抗議員工就拿出寫著「台積電說謊」牌子蓋住自己，這時已經77歲的張忠謀決定收回主導權，重新延攬被資遣的員工，甚至還將台積電的支出增加了一倍。

然而當時晶片業景氣不佳，張忠謀此舉無法獲得股東及投資者認同，台積電前發言人孫又文表示，「當時聽到這個消息，我只想用頭去撞牆。」突顯張忠謀的決定是多麼的不被看好。

面對外界質疑，張忠謀依舊堅持純晶圓代工的路線能夠殺出一條血路，隔年台積電吃下蘋果大訂單，低迷時期不裁員的行動，反而成為最好的投資，紐約時報稱，「張忠謀的賭注獲得了回報。」鞏固台積電的領先地位。

目前台積電處在地緣政治風暴的中心，張忠謀雖對於無法親自決策感到遺憾，但他相信在2018年退休是正確的決定，「這是由技術而不是政治因素所決定的，我們已經取得技術領先的地位，不會失去它。」