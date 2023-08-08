大陸在過去有「世界工廠」之稱號，近年有許多分析師看好越南將取而代之，值得關注的是，越南正積極拓展電動車市場，根據CNBC報導，信評機構惠譽旗下研調機構BMI Research報告指出，越南當地電動車商VinFast今年擴大量產，加上大陸的平價電動車款供應增加，越南電動車市場成長潛力將很可觀。

CNBC報導，BMI Research報告顯示，越南今年電動車銷量，可望比去年同期成長114.8%至約1.8萬輛，其中，純電動車將成長104.4%至1萬7000輛，插電式油電混合車則成長9倍至1100輛。

BMI續指，越南當地電動車商VinFast今年擴大量產，使交車輛看增，加上大陸平價電動車款供應增加，有助於電動車進一步普及化。其中VinFast在越南電動車市場的市占率超過50%最高，其餘則以大陸品牌為主。

BMI看好，越南電動車於2023年至2032年的銷量，可望以25.8%的年成長率擴張，預估從2022年的8400輛攀升至6.5萬輛；電動車在越南的滲透率，有機會從2022年的2.9%大幅成長，到2030年將達到13.6%。

但報告也提及，越南推廣電動車面臨的阻礙，包括低收入、充電基礎設施不足等，這些因素都將限制越南電動車市場的成長。