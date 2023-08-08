2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，中天《盧秀芳辣晚報》7日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於2024總統大選的選擇，許多人一面倒，認為要「政黨輪替」，甚至有人喊出「如果國民黨跟民眾黨聯合，說不定可以打敗民進黨」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》7日由「辮子妹」進行街訪，對於2024總統的選擇，許多民眾紛紛認為「確保不打仗就可以了，打仗誰都沒有好日子」、「我是覺得絕對不要給民進黨」、「可以換人啊，可以政黨輪替」、「我大概是唯一支持柯文哲」、「民主社會政黨輪替是很正常的」、「現在年輕人都比較喜歡柯文哲」、「當然要政黨輪替啊」、「如果國民黨跟民眾黨聯合，說不定可以打敗民進黨」。

但也有少部分民眾認為，「我覺得賴清德不錯，因為他值得信賴」、「我支持賴清德，因為我跟他年紀相仿」、「我本身是支持賴清德，我個人政治理念是比較偏綠色」。