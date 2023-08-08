台積電赴美國亞利桑那州設廠遭遇不小挑戰，包括缺工、企業文化不同等情況。而台積電董事長劉德音則表示，他已向美國政府提出建議，除了《晶片法案》中520億美元的補貼之外，還需提供激勵措施，用在購買美國製造的晶片上。對此，前立委郭正亮7日就表示，「劉德音還有一點沒講白，有些項目恐怕還需要美國近一步補貼，我覺得他沒有講出來『你指的是什麼？』他搞不好有很多難言之隱」，引發討論。

郭正亮7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得劉德音跟張忠謀事實上已經同調了，因為劉德音原本有一些話不好講，現在老實話都講出來了，跟當初張忠謀講得一模一樣」，郭正亮坦言，「去美國投資就是有重大的問題難以處理，現在他已經搞到你亞利桑那州當地的工會都出來了，說你不可以聘請外面的勞工，但你美國人上班是什麼樣子，台積電受的苦還不夠多嗎？他所需要的就是高學歷，要有高度協調紀律可以加班的勞工，在當地不一定找得到」。

郭正亮更接著指出，「然後建築當地的管理也非常多，法令很複雜，所以為什麼在那邊蓋個廠，要比台灣的施工時間還要長，勞工是最明顯的，他的薪水是台灣台積電的兩倍以上，品質沒有台灣好，這是事實」，郭正亮最後更指出，「劉德音還有一點沒講白，有些項目恐怕還需要美國近一步補貼，我覺得他沒有講出來『你指的是什麼？』他搞不好有很多難言之隱，基本上你可以去想像，在美國製造出來的晶片，如果你沒有包銷，在美國做出來的比較貴，人家會不會來買台灣的？到時候要這些晶片要賣給誰？」