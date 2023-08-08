《紐約時報》日前刊出6月對台積電董事長劉德音的專訪，針對在美國亞利桑那州AZ廠進展緩慢，劉稱他已向美國政府提出建議，除《晶片法案》中520億美元補貼外，美方還需提供激勵措施，否則該計畫很快將碰到瓶頸。前立委郭正亮7日在《頭條開講》節目強調，除企業文化在日本推行較AZ廠順利外，日本Sony還包銷熊本廠所有晶片。他認為劉德音對美國的抱怨，就包括美國沒有包銷晶片，否則搞不好在台灣買比較便宜。

「你真的上手之後，可能一進去，就是12個小時不能出來！我覺得美國人可能不習慣上這種班！」郭正亮表示，不然英特爾為什麼只能做到7奈米？台積電可能就是愈來愈嚴格，協調性、紀律都要夠高。可以做一個對比，為什麼台積電最近去熊本，「也是日本勞工，你有聽到抱怨嗎？」

郭正亮提到，事實上劉德音還講到一件事，就是我們到底要賣給誰也不確定，「欸，可是日本是Sony全包耶！」日本的勞工文化跟台灣比較接近，企業文化也比較接近，加班應該不是問題，紀律性、協調性也不是問題，還有Sony包銷！

「那你美國呢？也沒跟我包銷。勞工呢？問題一大堆！」郭正亮強調，光是建案，成本就多花了很多錢，不確定性很高！接下來，美國的廠家也會來台灣詢價，到時候你美國晶片的價格就是比台灣貴，那人家買台灣的不就好了？因為都是空運，搞不好在台灣買送到美國，還比你在美國做的要便宜。所以劉德音就在抱怨，你美國補貼的都還沒有講完！「我認為他就在講，你沒有包銷啊！那這個比較貴，我怎麼賣呢？」