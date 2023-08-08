力求延續綠色執政的民進黨總統參選人賴清德，在7日晚間播出的電視節目「鄭知道了」專訪中指出，票數過半是民進黨的方向，因為這場選舉會影響國家前途，決定國家的方向和民主的延續，以及印太穩定，民進黨會竭盡所能贏得總統大選、國會過半，雖然「藍白合」發展還須觀察，但無論最後是否整合成一組，都要做足最好準備。

賴清德自認，在立委選舉上，光靠民進黨恐怕力有未逮，他才為此提出「民主大聯盟」，進行跨黨派、跨世代、跨領域合作，與不同的政黨、無黨籍人士結合，目的是希望鏈結台灣最大民主力量，共同守護台灣，促進民主、和平跟繁榮。

只是，目前「民主大聯盟」已有6人退選，但賴清德指出，有一些是本身出問題，或用比較高的標準要求，「既然是民主大聯盟，就要用比較高的標準來要求每一個候選人」，希望民眾能看到我們的用心，而不是只看到六個人離開，「我們的標準是高於法律、民進黨，更高於其他政黨，是用社會觀感來做標準，這個是我們的決心。」

當前除了賴清德外，國民黨派出新北市長侯友宜迎戰，民眾黨則是黨主席柯文哲親自征戰，賴清德說，兩人都各有優勢，也有必須克服之處，但選舉考驗如何把優勢放到最大，並解決自身困難，這個過程很重要的，所以選戰最後鹿死誰手還不得而知，他也盼團隊要謹慎面對，全力以赴，才有可能贏得最後的勝利。

賴清德強調，自己懷抱理想，早期他因96飛彈危機棄醫從政，展現理想性，他也完成國家願景藍圖，盼能推動國家希望工程，而自己過去的當過國大代表、立委、行政院長、台南市長，從政歷練看得見，每個階段都贏得社會的肯定，解決問題同時也有些許建樹，期盼社會能看到他的執行能力。