俄羅斯和中國大陸海軍編隊計11艘軍艦上週出現在阿拉斯加海岸附近，根據《華爾街日報》報導，這似乎是接近美國海岸的最大海上編隊。前立委郭正亮7日在《頭條開講》節目指出，這次比過去靠近阿留申群島的距離近很多，但跟美國的「開到你家門口」還是有差。中俄這樣聯合到北冰洋或北太平洋，未來可能會變成常態。中國大陸要從北冰洋接觸美國，甚至軍事威懾美國，遠比南太平洋要容易，美國也會南北一起觀察。

「對啦，這當然是比較近，阿留申群島距離阿拉斯加當然還是有點距離！」郭正亮表示，阿留申群島上面也沒幾個人，所以說實在話，跟美國那種「開到你家門口」，感覺還是差很多！不過中俄這樣聯合到北冰洋，或者是北太平洋那一帶，可能會變成常態，「我認為以後每年都會有！」

「搞不好，還會變成一年兩次！比如說夏天、秋天，現在是夏天啦！」郭正亮強調，而且未來可能還會進入北冰洋，因為中國大陸本來就想到北冰洋看一看。坦白說，在氣候變遷因素還沒有惡化之前，俄羅斯的破冰船大概是全世界最多的，他有54艘！加拿大大概只有1艘。

郭正亮指出，事實上整個北極圈，加拿大那邊的地形是最差的。基本上是俄羅斯、挪威、丹麥、格陵蘭這一帶，「不過格陵蘭那邊有美軍基地啦！」。可是大家要知道，如果暖化是一定的態勢，那北冰洋就會變成到美洲最快的航路了！

郭正亮直言，中國大陸要從北冰洋接觸到美國，或說軍事威懾到美國，遠比南太平洋要容易，因為地球是圓的，所以事實上從北冰洋進去是更近，「我覺得美國當然會看比較遠，所以他一定會想到這一點！」當然美國也會有一些軍人講說，中南美洲也快要被中國大陸吃掉了。

郭正亮說，「那怎麼辦呢？所以他就會南跟北一起看！」