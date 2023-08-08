民進黨總統參選人賴清德2019年總統初選挑戰蔡英文總統，雖然蔡英文最後找賴搭擋，最後贏得勝選，但「蔡賴心結」傳聞不斷，他在7日播出的電視節目「鄭知道了」專訪中透露，他和蔡總統關係很好，私底有不錯的互動相處，還邀她到萬里老家吃飯過。

賴清德指出，當初會參加總統初選，主因是中國國家主席習近平發表「習五點」，引發基層一片恐慌，在很多人勸進下，他也感覺到國家的安危，所以才參加初選，而民進黨文化是「對內競爭對外團結」，初選是再平常不過的事，當然社會上有些人也許會不這樣想，但民進黨文化就是這個樣子。

賴清德提及，初選過後蔡英文邀請他擔任副手，之後還在高雄、台南謝票宴上，公開肯定初選帶給總統大選的整體效應，「當然有一些民眾他不瞭解，我也希望藉由這次的說明，能夠讓他們能夠瞭解，能夠接受」。

賴清德也透露，自己與蔡英文關係很好，大家是合作無間的團隊，總統交付他的任務都有順利完成，總統也很信任他，私底有不錯的互動相處，他也曾邀請蔡英文到萬里老家吃飯，最後總統也有去。