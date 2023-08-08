對於侯友宜去雲林見不到張榮味，前立委郭正亮認為，因為還「太早」，這有節奏，有些政治就是時間的問題，因為要等到郭玩累了，張榮味就會跟侯友宜見面了。至於什麼時候會玩累？郭正亮預期，他很快就會玩累。因為他一出來就會立刻遇到排山倒海的批評，「就是攪局」。

郭正亮在中天電視政論節目表示，現在已經到了要不要連署的時間點，剩下時間也不多了，連署是9月13日，排山倒海的批評就會說是來攪局的，就是讓賴清德躺著選，因為單獨選是絕對選不上的，那為何一定要參選？這種問題他要回答，而且恐怕他要一直回答。

郭正亮直言，這好比柯文哲和侯友宜，民眾就會問他們要不要配，為何這樣問？因為看起來兩個都不會上，可是合作就會贏。如果三腳督，合作難度更高，郭是來攪局嗎？他一定到處都被問這問題。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，明明有勝選的機會，還要搞成這樣。且如果賴清德過境美國，台海會出一些事，民眾就又會問郭，台海已經這麼危險，還要攪局？戰爭與和平的議題民眾也支持，但侯友宜也可以做，又不是只有郭能做。

郭正亮強調，面臨這種排山倒海的質疑，郭的正當性壓力會非常重！所以侯友宜也不要急。