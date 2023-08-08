美國知名導演佛瑞金（William Friedkin）的親友表示，佛瑞金已經在今天離世，享壽87歲。他曾執導「大法師」和「霹靂神探」等電影，並榮獲過奧斯卡金像獎最佳導演獎。
「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）前主編蓋洛威（Stephen Galloway）透露，佛瑞金近年來健康出現問題，今天逝世於美國洛杉磯。
蓋洛威與佛瑞金的妻子談話後，他證實說：「佛瑞金今天早晨去世了。」
佛瑞金執導的「霹靂神探」（The French Connection）於1971年上映，由影帝金哈克曼（Gene Hackman）主演，這部警匪片榮獲5項奧斯卡金像獎，其中包括最佳導演、最佳影片和最佳男主角獎。
他執導的另一部電影「大法師」（The Exorcist）於1973年上映，此片的票房和口碑同樣寫下佳績。
這部恐怖電影獲得奧斯卡金像獎10項提名，並獲獎兩項，之後還拍了多部續集。（譯者：陳彥鈞）1120808
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