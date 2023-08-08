在第二次世界大戰參加過歐洲戰場突出部會戰巴斯通戰役的101空降師傳奇老兵文森．史佩蘭薩(Vincent Speranza)近日以98高齡去世，他一生成就了2件傳奇故事：一是他19歲入伍成為傘兵，在98歲高齡進行最後一次跳傘活動，創下最高齡跳傘記錄；二是他20歲在歐洲戰場上的巴斯通(Bastogne)戰役期間，為受傷的同僚用鋼盔運送啤酒成為比利時廣為傳頌的傳奇故事，故事後來被酒商製成廣受歡迎的商品販賣，創造這個傳奇故事的史佩蘭薩一直到65年後才知道自己在歐洲成為傳奇人物。

文森．史佩蘭薩在19歲時參軍入伍，進入501傘兵團服役，二戰爆發後參與了1945年諾曼地登陸行動，被編入101空降師，登陸歐洲後參加突出部會戰的巴斯通森林戰役。（圖／美國空軍）

史佩蘭薩出生於1925年，在19歲時參軍入伍，進入501傘兵團服役。第二次世界大戰爆發後參與了1945年諾曼地登陸行動，被編入101空降師在法國空降，參加了著名的突出部會戰中極關鍵的巴斯通森林之役。

當時他的部隊被德軍圍困於巴斯通森林中進行頑強的抵抗，這段期間他曾前往當作野戰醫院的教堂探望受傷的戰友，戰友向他表示希望能喝杯酒，於是他隻身前往城鎮的廢墟中四處尋找，終於在一間被炸壞的酒館中發現竟然還有一支啤酒還有些啤酒，但是破敗的小酒館已無容器可以裝酒，他急中生智拿了自己的鋼盔當作容器，來回跑了兩趟為他受傷的戰友運送啤酒，其他受傷的士兵也分享了一些他好不容易弄來的飲料。

直到巴斯通戰役的65年後，史佩蘭薩在2009年參加巴斯通森林戰役紀念館落成儀式時，才知道自已年的事跡已成為傳奇故事，還有啤酒商拿它做品牌名稱。（圖／坎貝爾堡歷史基金會）

野戰醫院裡的軍官發現此事後把史佩蘭薩痛罵了一頓，因為讓受傷的戰士喝酒可能會讓傷口感染惡化而危及生命，史佩蘭薩也因此受到處分。巴斯通森林之役最後終於頂住德軍的進攻，整個突出部戰役也獲得勝利，德軍自此一路敗退，歐戰不久後結束。

史佩蘭薩在突出部戰役中獲頒紫心勳章和銅星勳章，返回美國後於1946年以上等兵軍階退伍，返回美國後結婚生子並擔任了20年的歷史教師。但他不知道的是，用鋼盔為受傷戰友運送啤酒的故事在巴斯通森林所在的比利時居民間流傳開來。

巴斯通戰役紀念館為參觀者準備的紀念套件中就有傘兵啤酒與搭配的鋼盔形狀陶瓷容器（右1）。（圖／巴斯通戰役紀念館）

直到巴斯通戰役的65年後，史佩蘭薩在2009年參加巴斯通森林戰役紀念館落成儀式，除了很驚訝地找到當年抵抗德軍時所使用的散兵坑，他還遇到了2名當年盟軍的裝甲部隊軍官，一位是比利時人，另一位來自荷蘭。在聊起巴斯通森林戰役時，史佩蘭薩向他們講述了用頭盔為傷兵運送啤酒的經歷，這兩位老軍官瞪大眼睛露出難以置信的表情說：「你就是那個給傷患送啤酒的大兵？」「你在歐洲非常有名！」此時他還被告知，他的事跡也被做成啤酒商標在當地銷售。

It took 65 years for Vincent Speranza to find out that his actions in Belgium during World War II had been immortalized.



One incredible act of ingenuity and bravery would eventually lead to the creation of Airborne Beer.



Find out how ➡️🧵https://t.co/vBR3rfua2u pic.twitter.com/SfskQqegAI — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 4, 2023

巴斯通當地一家啤酒廠大約在上世紀80年代末以這個故事為題材出售了一款「傘兵啤酒」，啤酒標籤上有一幅美軍傘兵的漫畫，酒廠同時也設計了一個頭盔形狀的陶瓷碗做為飲用啤酒的容器，容器上還寫著紀念「突出部戰役」與「巴斯通」字樣。當地酒館的人說，喝這個啤酒就得用陶瓷鋼盔，因為要紀念美軍犧牲生命為他們趕走納粹德軍，讓他們重獲自由。

史佩蘭薩為紀念二戰101空降師登陸諾曼地紀念活動，以98歲高齡再一次進行跳傘，創下跳傘最高年齡的世界紀錄。（圖／美國駐布魯塞爾大使館）

2015年在比利時舉行二次大戰紀念活動中，主辦單位為此特地邀請史佩蘭薩到場講述這個傳奇故事的始末。據當時的媒體報導，比利時很多人都知道為傷兵運送啤酒的傳說，但大多數人不知是否真有其事，有一些人甚至認為這可能只是二戰時期的傳言，或根本只是啤酒廠的行銷手段而已。

自此史佩蘭薩更積極地參加各種有關二戰的紀念活動，2023年3月，做為紀念第二次世界大戰101空降師登陸諾曼地紀念活動的一部份，高齡98歲的史佩蘭薩再一次進行跳傘，創下了跳傘最高年齡的世界紀錄。當然，以他的高齡，這次跳傘活動是與另一位跳傘專家一同進行。

We today remember the well-known WWII paratrooper Vincent Speranza, who passed away yesterday at age ninety-eight. A world traveler with a colorful zest for life, he was a fine ambassador of his generation in his final years. This photo from 2020 captures his adventurous spirit.… pic.twitter.com/o3rnc9GIwh — XRP SnotRocket (@XSnotrocket) August 6, 2023

據美國駐比利時布魯塞爾大使館為史佩蘭薩發表的悼念文章說，史佩蘭薩為所有人提供了真正鼓舞人心的事跡，給予人們真正的、自然的力量，他總是出席紀念突出部戰役的每一個重大儀式，隨時準備分享他在第二次世界大戰中服役的故事，並且始終保持謙虛。第18空降兵團發言人維瑟(Matthew Visser)少校則說，史佩蘭薩因鼓舞了數代傘兵而備受尊重，他的幽默更感染了全球的聽眾與讀者，讓許多人銘記在心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！