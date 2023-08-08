中央氣象局發布大雨特報。西南風影響，易有短延時強降雨，今(8)日高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，花蓮舞鶴昨(7日)因焚風出現40.2度驚人溫度後，花蓮縱谷今可能再現38度極端高溫，請特別注意。

今天(8日)持續受到西南風影響，中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，南部要特別當心，有局部豪雨發生機率；此外，雨區也擴大，白天起北部地區降雨機率增加，東部地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，未來一周西半部都是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，雨要一直下到周六（12日）西南風減緩後，才會趨緩

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，東半部地區仍有36度高溫發生的機率，其中花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，宜蘭縣為黃色燈號。

第6號颱風「卡努」逐漸遠離臺灣，對臺灣影響減小但各沿海風浪仍大，基隆北海岸及東半部(含蘭嶼、綠島)沿海有長浪發生機率；西南風影響，北部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

氣象局表示，硫磺島東方海面有一熱帶性低氣壓生成，有發展為輕度颱風蘭恩的趨勢，最快今天生成，預估未來將朝日本方向前進，對臺灣天氣沒有影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：8日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級。