蘋果預料將在9月發布iPhone 15和iPhone 15 Pro，外傳Pro版本將採用最新的 A17晶片。根據(The Information)（7日）披露，台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電將自行吸收生產A17晶片「缺陷產品」的成本，這項協議將讓蘋果在iPhone、iPad和Mac晶片方面，省下數十億美元的成本。

外傳iPhone 15 Pro將配備A17 Bionic晶片，是蘋果首次採用3奈米製程。(The Information)報導，台積電3奈米製程良率在70%至80%之間，換算下來，採用新技術生產的晶片中，有多達五分之一有缺陷，蘋果不會為此買單。對台積電而言，蘋果訂單大到足以抵銷額外成本，因此向蘋果提供優惠進而多出額外成本也是合理的。

據統計，採用3奈米製程可能讓iPhone 15效能大幅提高35%。(The Information)報導，蘋果正資助3奈米晶片開發，雖然A17晶片缺陷率仍偏高，但對蘋果而言，仍然可以長期優先享受台積電的先進技術，一旦缺陷改善、產能增加，台積電將能向其他沒有這類私下協議交易的公司出售3奈米晶片。

蘋果和台積電都未回覆The Information置評請求。