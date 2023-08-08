投資人關注企業財報並觀望本週稍晚公布的美國通膨數據之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面上揚。
道瓊工業指數大漲407.51點或1.16%，收35473.13點。
標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點。
那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點。
費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。（譯者：陳彥鈞）1120808
投資人關注企業財報並觀望本週稍晚公布的美國通膨數據之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面上揚。
道瓊工業指數大漲407.51點或1.16%，收35473.13點。
標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點。
那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點。
費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。（譯者：陳彥鈞）1120808
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