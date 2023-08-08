大聯盟本月6日的打架事件懲處出爐，白襪游擊手安德森（Tim Anderson）意圖單挑，出拳搶攻卻被守護者三壘手拉米瑞茲（José Ramirez）大擺拳擊倒，導致兩隊板凳清空的衝突。安德森遭到禁賽6場，拉米瑞茲禁賽3場，白襪總教練葛瑞福（Pedro Grifol）、守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）、守護者投手克雷斯（Emmanuel Clase）、守護者三壘指導員Mike Sarbaugh全都禁賽1場。

除此之外，所有被禁賽的人都必須繳交一筆罰款，白襪投手柯佩克（Michael Kopech）、守護者外野手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）當時沒有被驅逐出場，這次也都收到罰款單。

美媒《670 The Score》爆料，白襪今年明星賽前夕爆發過內訌，捕手葛蘭鐸（Yasmani Grandal）當天沒有被排進先發，想著乾脆早點放假，引起安德森不滿。安德森嗆聲：「去他的，如果他不想留下來，我幫他付機票錢。」結果被葛蘭鐸賞了一巴掌。不過後來打架事件爆發，安德森被拉米瑞茲擊倒時，過去把他扶起來的就是葛蘭鐸。

安德森是2019年美聯打擊王，本季打擊率跌到0.244，僅有1支全壘打，長打率跌破3成更是慘不忍睹，被球迷譏笑「連出拳都打不到人」。安德森明年有1400萬美元球團選項，但白襪可以用100萬美元將他買斷。