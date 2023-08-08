波克夏A股7日收盤勁升3.4％，以551,920美元作收，超越去年3月28日創下的544,000美元紀錄，稍早股價一度衝上555,800美元。波克夏B股收盤上漲3.6％，報362.58美元，亦創下去年3月以來新高紀錄。B股盤中一度躥升4.2％，寫下去年11月以來最大盤中漲幅。

波克夏股價大漲讓公司市值升至7,990億美元，擁有波克夏15％股權的巴菲特身家升至1,215億美元，超越微軟共同創辦人比爾蓋茲，成為全球第5大富豪。

瑞銀分析師梅瑞迪斯（Brian Meredith）給予波克夏股票「買進」評等，將未來12個月A股的目標價由608,000美元上修至621,591美元。Keefe, Bruyette & Woods 分析師席爾斯（Meyer Shields），將波克夏A股的目標價由545,000美元上修至565,000美元。