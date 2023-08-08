YouTube擁有585萬訂閱的「老高與小茉」，近日遭YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」爆出抄襲日本YouTube影片，對此，老高發出兩則聲明回擊，但該聲明卻已遭刪除；然而，事發至今有網友公布老高影片後台數據，直呼他「已經元氣大傷」。

一名網友在PTT上以「老高慘了，小茉要怎麼道歉聽眾才會原諒」為題發文，並附上老高三年前舊片及上周新片後台數據對比，分析道：「過往老高即使不斷傳出影片知識錯誤的情況，但聽眾不介意，大家還是愛聽，從（3年前的影片）數據顯示不喜歡的人只有4%。但自從抄襲風波後，（上周新片）不喜歡的人佔快1/3，來到31%，老高雖不至於完蛋，也已經元氣大傷」最後更直言：「現在大概只有小茉出來誠懇道歉，才能讓風向回來一些」。

網友公開老高後台倒讚數據。（圖／擷取自PTT）

貼文曝光後，引發網友熱議：「小茉趕快切割」、「不會低頭的，這叫品牌價值」、「老高說的不是書，是信仰、是幸福、是種價值」、「年收入可能少個幾十萬吧！會買他們週邊的人」、「拳上打兩拳當個一回斜咖馬上就洗白了」。

事實上，自老高爆出抄襲爭議後，頻道訂閱數並無減少，一樣有585萬人訂閱；而老高當時聲明發出後，雖多數網友認為是在硬凹「找資料來源又不代表編排都可以一樣，抄就是抄」，但仍有一方覺得有理。