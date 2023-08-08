今天到周五（8至11日）持續受到西南風影響，降雨範圍擴大，西半部有陣雨或雷雨，中南部有大雷雨伴隨劇烈天氣。今年第7號颱風「蘭恩」預計今天生成，將朝日本方向前進；另外在東太平洋的四級颶風（相當於強烈颱風）「朵拉」周末可能跨越換日線，成為西北太平洋第8號颱風，對台灣天氣皆無影響。

今天持續受西南風影響，迎風面中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨或大雨，白天起北部降雨機率也會增加，東半部大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日至周五西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨伴隨劇烈天氣；背風面晴熱、氣溫偏高，有焚風機率。今各地氣溫：北部27至36度、中部25至34度、南部24至33度、東部23至39度。

周六至下周一（12至14日）水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，熱帶低壓今將發展為第7號颱風蘭恩，向西轉西北，未來5天皆在日本東南方海面。另外，8月1日在東太平洋生成的颶風朵拉，周六（12日）前後將跨過換日線，將被西北太平洋收編為第8號颱風；最新美國颶風中心資料顯示，這個颱風跨線不久，逐漸減弱消散。兩個颱風對台灣天氣都沒有影響。