桃園人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」爆出食物中毒案，受害者逾400人，經市府衛生局調查，攤商疑似是製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔造成食物中毒。對此，農業專家「Lin bay好油」林裕紘表示，「生吃台灣雞蛋讓我覺得很可怕」。

Lin bay好油昨（7）日在臉書發文提到，製作蛋黃醬的時候，沒有戴手套，手摸到蛋殼，再接著製作，蛋黃醬就很容易被污染，而常溫的環境，微生物繁殖更快。他強調，台灣的雞蛋沙門氏菌是垂直感染的，也就是從種蛋雞就有的，所以蛋雞產的雞蛋有沙門氏菌也是很正常的事，但只要高溫煮熟了就沒事，沙門氏菌是細菌本身造成影響，沒有代謝物中毒的問題。

對於料理雞蛋，Lin bay好油呼籲，「摸完雞蛋一定要洗手，還有台灣的雞蛋不能生吃，我看到一堆短影音都在生吃雞蛋讓我覺得很可怕。」他進一步指出，日本的雞蛋可以生吃，那是他們從品種上就開始管理，台灣的是不能生吃的，即使是從日本海運過來可能也不適合生食了。

Lin bay好油最後提到，國內也有大廠準備投入生食雞蛋的飼養，但目前還沒有實際生產，要生食的雞蛋從種雞跟環境都需要控制。並且再三叮嚀，「請記得，摸到雞蛋殼後要洗手，台灣的雞蛋不能生食。」