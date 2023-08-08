不少人都有買房規劃，一名43歲單親男子，存款有1300萬、月薪20萬，卻不知道可以買台北市哪裡的房子，希望貸款不要超過薪水的1／3，盼網友可以給他意見，沒想到卻被網友砲轟，原因在於近日類似貼文在臉書社團氾濫，令人懷疑真實性，但也有人認真回覆說「這是炫耀文吧！」

原PO前天（6日）於臉書社團《買房知識家 A你的Q》指出，今年43歲，是單親父親，存款有1300萬、月薪20萬，工作地點在雙北，最近想要買房，但沒有什麼概念，僅希望房貸不要超過薪水的1／3，問「北市哪裡的房子是我可以負擔得起？有建議嗎？」

貼文隨即引發網友吐嘈，「很難想像，這樣的條件提出這樣的問題」、「到底要賺多少錢，才可以存1300萬？」、「講得好像台灣有錢人滿街跑，只有我們在努力」、「你存款買台北市都沒問題了」、「這是炫耀文吧！存款1300萬，月薪20萬，還要房貸？」、「「有1300萬頭期款，才想到要買房子，可笑。」

另也有不少人質疑貼文的真實性，因該社團類似貼文如雨後春筍般不斷冒出，「要麼單親爸、要麼單親媽，統統文本寫現金1300萬，就不會變化一下嗎？」這種匿名最近超多，留意是否詐騙隨機抽樣詐騙」、「怎麼大家都有現金存款1300萬？」、「這是在拐房仲嗎？這種貼文怎麼這麼多？」