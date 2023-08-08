大陸《央視》在8月1日共軍建軍節時，播出了一系列名為《逐夢》的專題影片，首次曝光大陸第一艘國產航母山東艦穿越台灣海峽的畫面。對此，軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文分析指出，山東艦能穿越台海、到遠洋進行訓練，說明了它已具備了實戰能力，未來變化「不容小覷」。

《中評社》今（8）日報導，鄭繼文近日受訪表示，山東艦在今年4月航行島鏈外進行遠海長航和跨區訓練，搭配在通過台灣海峽時，所展現的艦載機兵力，顯示它已具備一定程度的實戰能力，「大陸軍方或許認為已經達到一個里程碑，包括船艦性能測試已經合格，且可以進行跨島鏈的長程訓練」。

鄭繼文指出，山東艦的艦載機殲15，已具備了防空、綜合作戰，以及養成兵力等能力，他提到，大陸近期的一些軍事節目，也提到共軍航母建設、訓練，艦載機飛行員的養成等整體運作，顯示共軍航艦兵力確實正穩健的推進當中。

鄭繼文認為，雖然與美國海軍相比，共軍航母兵力仍較為陽春，但從實現航母兵力從無到有，完全靠自造的角度來看，其發展效率還算高。此外，鄭繼文也指出，殲15、以及所衍生的電戰機、攻擊機等，都將展開相關量產和試驗工作，顯示共軍正穩步推進發展航母整體兵力，未來變化不容小覷。