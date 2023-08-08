藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她憑著大膽嗆辣的風格，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓。近日她自曝曾為了節目效果瞎扯自己是變性人，還當過兵，連當時的男友都差點相信，令她相當傻眼：「都發生過關係了，還問我是不是變性人！」

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）近日上節目《小姐不熙娣》，透露多年前曾上節目的瞎掰大賽，當時她瞎扯自己是陰陽人，還當過兵，竟然有不少網友信以為真，網路上的關鍵字搜尋都變成「薔薔 變性人」，讓她相當困擾，更扯的是連當時的男友差點相信，還跑來問她傳言是真是假，讓薔薔氣炸「都發生過關係了，還問我是不是變性人！」

薔薔曾為了節目效果稱自己是變性人，還當過兵。(圖/小姐不熙娣 YT)

此外，網路上甚至還有人幫薔薔證實「在同間診所做變性手術」，聲稱看到薔薔在修復室躺隔壁床，講的煞有其事，笑翻不少來賓。不過，薔薔也坦言，在泰國旅遊時經常被誤會性別，還會被問「男生還是女生？」

事實上，薔薔常常會遇到怪人怪事，最近她透露以前年紀輕時遇過一次潛規則，「我以前有一個經紀公司的老闆，然後非常好色，每次都會對我動手動腳，不然的話就是他去哪個國家都想約我去」，但是薔薔也不是省油的燈，透露對方貪圖她肉體摸手摸腳，她也會A對方錢，有時候還可以幫朋友訂到不錯的飯店。

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