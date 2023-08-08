台灣虎航是唯一的低成本國籍航空公司，對東北亞和東南亞的航網綿密，提供旅客免轉機或免轉車就能從台灣直飛二、三線旅遊城市的便利。放眼其他國家的低成本航空經營模式，多數僅是為了不要浪費航機的剩餘運能、提高航機使用率，以延遠航權飛行至鄰近區域國家的航點，或以商務差旅的國內線空中接駁運輸為主要目的，較少提供多樣化的加值服務。

台灣虎航機隊採用單一機型，航機和機組人員調度靈活，在專注經營國際航線的情況下將航機使用率極大化，平均飛行航程皆為5小時以內的航點，航班及航點布局綿密，讓旅客有更多元且多樣的選擇。

在疫後旅遊潮高漲的情勢下，搭配暑假出國旅遊人潮，台灣虎航各線航班近期多數滿載，此外，也將持續推出獨家航線和期間限定的特色餐點與周邊商品來吸引消費者。

台灣虎航第2季營收28.87億元，季增11.6％，年增1365％；營業利益5.39億元，季減3.9％，較去年轉虧為盈；歸屬於母公司業主淨利3.36億元；累計上半年營收54.73億元，營業利益10.83億元，歸屬於母公司業主淨利7.65億元，每股盈餘1.87元。單季及上半年營收、獲利都創同期新高。